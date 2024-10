L'Air basket Italiangas Termoli a Bisceglie per tentare il colpaccio

TERMOLI. Dopo l'esaltante ed entusiasmante esordio in questo campionato di serie B Interregionale per l'Air Basket Italiangss Termoli contro un top club di questa categoria il Monopoli, stasera, i ragazzi di coach Marinelli affronteranno la prima trasferta in terra di Puglia dove andranno ad affrontare un altro top club di questa categoria, i Lions di Bisceglie che pure loro come l'Air hanno vinto alla prima giornata, con un divario di 13 punti.

La gara naturalmente sulla carta vede favoriti i leoni di Bisceglie, ma alla stregua di quanto lo erano anche i giocatori di Monopoli.

Coach Marinelli che conosce come le sue tasche sia il campionato che le tante squadre pugliese, avrà catechizzato a dovere i suoi sui pericoli e le possibilità che si nascondono in incontri come questo, tutto può succedere stasera anche che l'Air possa risultare indigesto ai Leoni della bella ed incantevole città di Bisceglie.

La squadra è in salute, per quanto riguarda gli effettivi a disposizione incerto è ancora se il bravissimo Matteo Tersillo possa essere della partita, per il resto tutto ok.

Grazie al collega Mattia Torraco dell'ufficio stampa Air abbiamo l'intervista della Guardia il giovane Lorenzo Cherubini qui uno stralcio della sua intervista:

“Domenica è stato fantastico, abbiamo avuto un pubblico e un palazzetto caldo. È stata una partita combattuta e portata a casa perché meritata. Speriamo di avere sempre più gente al palazzetto e di regalare qualche altra vittoria. Abbiamo iniziato a lavorare al match contro Bisceglie in settimana, siamo pronti a far bene e a provare a portare un’altra vittoria anche in questa prima partita fuori casa”.