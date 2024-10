I ragazzi di Marinelli sfiorano l'impresa contro il Bisceglie, vittoria sfumata sul filo di lana

In trasferta

In trasferta dom 06 ottobre 2024

MOLFETTA. Un match disputato in campo neutro, per l'indisponibilità dell'impianto di Bisceglie, che lascia davvero l'amaro in bocca.

Dopo l'entusiasmante vittoria casalinga di domenica scorsa, l'Air basket Italiangas Termoli accarezza per quasi l'intera partita anche la vittoria esterna contro il Lions Bisceglie, sfumata per appena 4 punti.

Il quintetto di coach Luigi Marinelli sfiora l'impresa a Molfetta, venendo sconfitta 77-73, al termine di una gara palpitante e incandescente, sul parquet del Palapoli.

Una sconfitta lampo subita solo negli ultimi minuti di una partita chiusa in vantaggio per tutti e tre i primi tre quarti di gioco. Un peccato, dunque, per i biancoazzurri che però hanno dimostrato di potersela giocare davvero ovunque e contro chiunque.

Parziali:

1Q: 17-19 | 2Q: 38-40 | 3Q: 51-55 | 4Q: 77-73.

Galleria fotografica