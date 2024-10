Air Basket Italiangas Termoli, parla Basso Lanzone: «Una sconfitta amara e il riscatto in vista»

TERMOLI. Vittoria sfumata per un soffio, ieri sul campo di Molfetta contro il Bisceglie.

La Air Basket Italiangas Termoli ha vissuto una serata difficile al Palapoli di Molfetta, dove è uscita sconfitta per un soffio contro il Bisceglie. Nonostante la squadra fosse in vantaggio per i primi tre quarti, un finale drammatico ha portato a una sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca.

Il direttore generale Basso Lanzone ha commentato a fine gara: "Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca". La partita è stata sempre in bilico, e la squadra ha mostrato una solidità notevole, mantenendo il vantaggio fino agli ultimi minuti. Lanzone ha sollevato una riflessione interessante, chiedendosi se ci sia stata una certa paura di vincere, facendo riferimento alla finale dello scorso anno contro il Vasto, un'esperienza simile che pesa nella memoria collettiva.

La Air Basket Italiangas ha dimostrato di poter competere con chiunque, uscendo dal match con la consapevolezza che, nonostante la sconfitta, ci sono stati segnali positivi sul campo.

Comunque abbiamo dimostrato di poter combattere contro tutti", ha sottolineato Lanzone. Ora, la squadra si prepara con determinazione per il prossimo incontro, che si svolgerà mercoledì prossimo al Palasabetta alle 20:30 contro il Brindisi, un’altra "corazzata" del campionato di Serie B.

La sconfitta contro il Bisceglie non deve essere vista come una battuta d’arresto, ma piuttosto come un'opportunità per imparare e crescere. Con la giusta mentalità e il supporto del pubblico, la Air Basket Italiangas Termoli è pronta a rimanere competitiva e a cercare il riscatto nella prossima sfida.