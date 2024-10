Nuova sfida palpitante, al PalaSabetta arriva la Dinamo Brindisi

TERMOLI. La sconfitta, di soli 4 punto nei minuti finali, contro i quotati Lions Bisceglie al Pala Molfetta ha lasciato un sapore amaro nei ragazzi dell’Air basket Italiangas, ma oggi è già tempo di guardare avanti e pensare alla partita infrasettimanale che si terrà mercoledì 9 ottobre.

Il PalaSabetta è pronto ad accogliere la prima della classe, la Dinamo Brindisi.

L’Air basket Italiangas cerca di tornare alla vittoria dopo il match sfumato di Molfetta, ricordando l’esaltante vittoria dell’esordio contro il Monopoli.

Palla a due alle 20:30, prima dell’inizio di partita la società ha previsto un fuori programma, un omaggio all’ex e validissimo giocatore Claudio Suriano che quest’anno non gioca ed ha lasciato con la finale play off di Vasto. Tutti al PalaSabetta ad incitare la squadra che merita l’affetto dei tifosi per quanto sta facendo.