Dinamo basket Brindisi espugna il PalaSabetta nel "Suriano day"

TERMOLI. La prima della classe si conferma tale anche al PalaSabetta: la Dinamo Basket Brindisi batte l'Air basket Italiangas Termoli 91-68, non lasciando adito a recriminazioni, come avvenuto nel match precedente di Molfetta contro il Bisceglie.

I biancoazzurri perdono la terza giornata di campionato contro un’avversaria inarrestabile.

La Air Basket Italiangas assaggia il vantaggio solo per una breve frazione del primo quarto, ma la Dinamo Brindisi si impone con una percentuale altissima e prende in mano la partita, portando a casa la terza vittoria su tre e dimostrando di essere una delle contendenti più autorevoli alla vittoria nel campionato di serie B interregionale. Pesano le assenze per infortunio di Caresta e Tersillo, ma i ragazzi di coach Marinelli riescono a limitare i danni e a regalare spettacolo ai tifosi.

Prima della gara c'è stato anche il Claudio Suriano Day con la società, i suoi ex compagni e il pubblico che hanno tributato il meritato omaggio a un'icona di questa squadra per molti anni fino a gara 3 della finale play off di serie C della scorsa stagione in Serie C Unica a Vasto, un bel momento di aggregazione e riconoscimento ad un ottimo giocatore che ha contribuito alle fortune di questa squadra e società.

Parziali:Air Basket Italiangas Termoli vs Dinamo Brindisi

1Q: 18-30 | 2Q: 39-53 | 3Q: 55-69 | 4Q: 68-91.