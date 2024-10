L'Air basket Italiangas Termoli vuole tornare alla vittoria a Corato

TERMOLI. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso al PalaSabetta dove la squadra termolese è stata battuta dalla fortissima Dinamo Brindisi si torna a giocare.

In programma la quarta giornata di campionato e seconda trasferta per la Air Basket Italiangas Termoli che domani alle 18 scenderà in campo al Palalosito di Corato per affrontare il Basket Corato.

Superate le prime tre giornate di campionato, ora i termolesi dovranno fare bene per portare a casa due punti importanti.

I pugliesi in classifica sono ancora fermi al palo, fin qui sempre sconfitti, ma questo non vuol dire nulla, perché lo abbiamo visto sulla nostra pelle proprio alla prima giornata che il pronostico conta fino ad un certo punto.

Le partite che siano contro quotati avversari o sulla carta più abbordabili vanno comunque giocate, sia con la forza fisica che mentale.

Intervistato dal sito ufficiale dell'Air Basket, a dire la sua è stato Obinna Raphael Nwokoy.

“Termoli mi ha sorpreso molto, mi sto trovando molto bene. Mi trovo bene con i miei compagni e facciamo molto squadra. Questa sarà sicuramente una stagione impegnativa. Questo è un campionato difficile con squadre buone, e anche quelle meno organizzate comunque vengono la domenica per giocare, nessuno regala niente. Siamo concentrati e dobbiamo riscattare la brutta sconfitta dell’ultima partita. Il coach ci sta chiedendo esecuzione e concentrazione e siamo qui per fare il miglior risultato possibile domenica a Corato”.