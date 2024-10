Scandone Basket Avellino sfida l'Air Basket Italiangas Termoli al PalaSabetta

TERMOLI. Dopo la grande vittoria strappata meritatamente a Corato, la Air Basket Italiangas Termoli torna di scena al PalaSabetta per un altro scontro importante.

Stasera, alle ore 18, la palla a due con la Scandone Basket Avellino, una formazione che si sta facendo valere nel campionato di Serie B Interregionale ma che dovrà vendere cara la pelle per uscire vincente dal parquet di via Ischia.

La grinta è la caparbietà mostrate a Corato per portare a casa una vittoria voluta fa ben sperare anche per la gara di stasera, benché gli irpini sono avversari tosti e di tutto rispetto, che puntano in alto, in un girone interregionale di serie B competitivo.

I ragazzi di coach Marinelli ci hanno insegnato che sono in grado di tenere testa a tutti. chiedere al Monopoli, proprio per questo s'intravedono segnali positivi.

Quindi ci aspettiamo un palazzetto come sempre gremito e che faccia la sua parte encomiabilmente come hanno anche fatto domenica scorsa a Corato.

Di seguito le parole del giocatore Matteo Grimaldi intervistato da Mattia Torraco dell’Air Basket Italiangas Termoli:

“A Corato è stata una vittoria importantissima per il valore che aveva quella partita. Dopo un avvio un po’ complicato nel secondo tempo siamo riusciti a rialzarci soprattutto grazie a una buona difesa e alla fine siamo riusciti a portarla a casa con una bella vittoria. Obi e Simas sono due pedine fondamentali nella nostra squadra e hanno dimostrato tutto il loro valore sin dalla prima giornata. Domenica sarà un’altra partita tosta perché affrontiamo una squadra molto attrezzata e sarà importante partire fin dall’inizio e arrivare pronti al rush finale. Sarà importante l’appoggio del nostro pubblico per la vittoria”.

Previsto oggi l'ingresso gratuito per tutti coloro che non hanno ancora compiuto il 14esimo anno di età accompagnati da un genitore.