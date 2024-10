L'Air basket Italiangas Termoli a Canosa, Marinelli: rientrano nel roster Caresta e Tersilio

TERMOLI. Dopo l’inopinata sconfitta casalinga con l’Avellino di sette giorni fa, continua la stagione dei bianco-azzurri in Serie B Interregionale.

Domani sera terza trasferta, questa volta a Canosa di Puglia, per il match contro la Canusium Basket, formazione già incontrata nella preseason, che insegue i termolesi a soli due punti di distacco e che venderà cara la pelle per conquistare una vittoria che potrebbe valere doppio.

Ma basterebbe che l’Air Basket riuscisse a giocare tutti i 40 minuti della partita invece dei 25 e più come domenica scorsa contro l’Avellino, dove ci hanno davvero impressionati per piglio giusto messo contro gli irpini, per portare a casa la sfida.

Contro gli irpini ha pesato la mancanza di ricambi, circostanza che ha fatto giungere nel momento clou della partita i ragazzi di Marinelli con la lingua e le mani sui fianchi per la stanchezza.

Di positivo in questa trasferta è che coach Marinelli potrà riavere in gruppo e quindi abili arruolati sia Mario Caresta e Matteo Tersillo e di conseguenza avere più frecce nella sua faretra da scagliare a Canosa e chissà magari portare a casa una nuova e corroborante vittoria.