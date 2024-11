Massimo impegno al PalaSabetta per battere e agganciare il Molfetta

Massimo impegno al PalaSabetta per battere e agganciare il Molfetta: intervista a Matteo Tersillo

TERMOLI. Domenica, i termolesi dell’Air Basket Italiangas Termoli, guidati da coach Marinelli, incontreranno la Virtus Molfetta in un match cruciale per la classifica. Dopo due sconfitte casalinghe e una vittoria su Canosa, quella di domenica rappresenta un’occasione fondamentale per tornare al successo davanti ai propri tifosi e dimostrare di meritare un posto più in alto nelle gerarchie della Serie B Interregionale.

Vogliamo vincere! La squadra, quando è al completo sia fisicamente che tecnicamente, può competere con tutti gli avversari. Fortunatamente, i ranghi per coach Marinelli sono tornati a essere completi; manca ancora il capitano Silvio Marinaro, ma anche lui ha ricominciato a allenarsi con il gruppo dopo il brutto infortunio alla spalla, residuo della scorsa stagione durante le finali con il Vasto.

Paradossalmente, la squadra ha ottenuto più vittorie in trasferta che tra le mura amiche. Ora, con la Virtus Molfetta, è il momento giusto per riprendersi i due punti anche davanti al pubblico di casa al PalaSabetta.

Abbiamo voluto ascoltare l’ottimo Matteo Tersillo, al suo secondo anno a Termoli. Purtroppo, il suo inizio di stagione è stato caratterizzato da un problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo. Ora, dopo essere rientrato in squadra domenica scorsa contro Canosa e avendo avuto un ruolo decisivo nella bella vittoria ottenuta in trasferta, è finalmente sereno e sorridente. Il brutto è passato e ora guarda avanti con fiducia, consapevole di giocare insieme a compagni davvero forti e capaci di tutto.

Vi aspettiamo tutti al PalaSabetta!

Ingresso gratuito per gli Under 14 (tutti coloro che non hanno ancora compiuto il 14º anno di età) accompagnati da un genitore.