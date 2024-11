Air Basket Italiangas Termoli in trasferta a Bari

Air basket Italiangas Termoli a Bari: intervista al pivot Obinna

TERMOLI. Domenica, alle ore 18:00, la squadra di coach Marinelli sarà impegnata in una sfida cruciale contro l'Adria Bari al Palabalestrazzi. Dopo due successi consecutivi, i termolesi affronteranno una delle "big" del campionato, con l'obiettivo di confermare l'ottimo momento di forma.

I ragazzi di Termoli hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque, e l'entusiasmo all'interno del gruppo è palpabile. A parlare del momento della squadra è Raphael Obinna J. Nwokoye, pivot appena arrivato ma già elemento di spicco nello scacchiere di Marinelli. "Andiamo a Bari consapevoli delle difficoltà, ma con la convinzione di poter dire la nostra", ha dichiarato Nwokoye, che sottolinea l'ottima intesa tra i compagni e la voglia di continuare a stupire.

Il match si preannuncia combattuto: Bari non farà sconti, ma con la grinta dei ragazzi di coach Marinelli, Termoli ha tutte le carte in regola per centrare un risultato di prestigio in trasferta.