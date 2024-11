Air basket Italiangas Termoli cerca la vittoria al PalaSabetta

TERMOLI. Domenica 17 novembre, il PalaSabetta di Termoli sarà il palcoscenico di una sfida di basket decisiva per il campionato di Serie B interregionale. L’Air Basket Italiangas Termoli affronterà il Mola New Basket 2012 in una partita fondamentale per entrambe le formazioni.

La squadra termolese arriva a questo incontro con la voglia di riscatto dopo la sconfitta di misura patita a Bari la settimana scorsa. Nonostante il risultato negativo, la squadra ha acquisito maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e ha l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Attualmente con 8 punti, Termoli punta a fare un passo importante verso la zona alta della graduatoria.

Dall’altra parte, il Mola New Basket 2012 si presenta con il morale alto dopo la vittoria casalinga nell'ultimo turno. Con 6 punti in classifica, i pugliesi cercheranno di sfruttare l’occasione per agganciare i termolesi e dimostrare di avere le carte in regola per puntare a traguardi ambiziosi.

Le due squadre sono separate da soli 2 punti in classifica, e la partita di domenica rappresenta un’opportunità decisiva per entrambe per fare un salto di qualità e guadagnare fiducia in vista del prosieguo della stagione.

Il pubblico di Termoli avrà un ruolo fondamentale nel supportare la propria squadra, che dovrà sfruttare il fattore campo per avere la meglio su un avversario determinato come il Mola. Il confronto si preannuncia intenso e combattuto, con il verdetto che sarà scritto direttamente sul parquet.

Un appuntamento da non perdere.