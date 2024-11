Il Benevento affronta l'Air basket Italiangas Termoli al PalaSabetta

TERMOLI. Mercoledì sera alle ore 20.30, la Air Basket Italiangas Termoli scenderà nuovamente in campo per il secondo scontro casalingo consecutivo. Dopo l’entusiasmante vittoria di domenica contro il Mola, i biancoazzurri puntano a consolidare la sesta posizione in classifica affrontando una squadra ostica come la Miwa Cestistica Benevento.

Per incentivare la partecipazione del pubblico anche alle gare infrasettimanali, il costo del biglietto per il match di mercoledì sarà ridotto a soli 5 euro. Inoltre, l’ingresso sarà gratuito per gli Under 14 (accompagnati da un genitore).

A due giornate dalla conclusione del girone d’andata, i prossimi impegni si preannunciano cruciali: Stasera contro il Benevento, attualmente a 8 punti in classifica due dietro l’Air, nonostante il divario, la partita si prospetta tutt’altro che semplice.

Sabato alle 18, invece, i biancoazzurri saranno impegnati in trasferta a Taranto, fanalino di coda del campionato. Anche in questo caso, sottovalutare l’avversario potrebbe essere rischioso. È noto che spesso le squadre considerate “cuscinetto” riescono a mettere in difficoltà chi parte favorito, complice una certa leggerezza mentale.

Un esempio emblematico? Alla prima giornata, il favoritissimo Monopoli probabilmente ha sottovalutato la nostra squadra e ha lasciato il campo con le pive nel sacco.

Massima attenzione e carattere, dunque, per chiudere al meglio queste ultime due gare del girone d’andata!