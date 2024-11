Sfida al cardiopalma al PalaSabetta: vittoria in overtime dell'Air basket Italiangas Termoli

TERMOLI. Successo entusiasmante, ai tempi supplementari, per l'Air Basket Italiangas Termoli, che ha sconfitto i Miwa Energia BN 77-76 nel turno infrasettimanale di ieri sera al PalaSabetta.

Decima giornata, dove non sono bastati i tempi regolamentari per decretare la squadra vincitrice: ci è voluto un overtime di 5 minuti per stabilire l'esito di una partita combattuta fino all'ultimo secondo. La svolta è arrivata a soli 8 secondi dalla fine, quando Simas Raupys, dell'Air Basket, ha subito fallo, realizzato un canestro e segnato il tiro libero decisivo, portando il punteggio sul 77-76.

Negli ultimi istanti, la difesa dell'Air è stata impeccabile, riuscendo a contenere gli attacchi della Miwa Energia e a difendere con successo un vantaggio risicatissimo. La vittoria ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi sugli spalti e ha regalato un grande spot per la pallacanestro, con una partita che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino alla sirena.

Entrambe le squadre si sono dimostrate di alto livello, guidate da due ottimi coach: Gigi Marinelli per Termoli e Adolfo Parrillo per Benevento. È stata una gara dal sapore "d'altri tempi", ricca di emozioni e giocata con grande intensità da entrambe le formazioni.

Con questa vittoria, l'Air Basket Italiangas Termoli sale a quota 12 punti e si prepara a chiudere il girone d'andata sabato prossimo alle 18 contro il fanalino di coda Taranto. La possibilità di raggiungere i 14 punti è concreta, un risultato eccellente per una squadra neopromossa. I playoff, a questo punto, sembrano sempre più un obiettivo alla portata.

Parziali: 18-16, 25-21, 8-16, 17-15, 9-8

