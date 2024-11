Air basket Italiangas Termoli in trasferta a Taranto per l'ultima gara del girone di andata

Air basket Italiangas Termoli torna in trasferta a Taranto: la grinta di Lorenzo Cherubini

TERMOLI. Questa sera, sabato 23, l’Air Basket Italiangas Termoli scenderà in campo per l’ultima partita del girone di andata, affrontando il fanalino di coda, Taranto. La squadra tarantina, penalizzata in classifica e ferma a -3 punti, non ha ancora ottenuto una vittoria dall’inizio del campionato. Nonostante questo, sarebbe un grave errore sottovalutare l’impegno, pensando che si tratti di una “gita di piacere” o che i due punti siano già al sicuro. Un approccio superficiale potrebbe riservare brutte sorprese. Tuttavia, conoscendo coach Marinelli, possiamo essere certi che non accadrà: durante il viaggio verso Taranto, non mancherà di sottolineare l’importanza di mantenere alta la concentrazione.

Guardando indietro a sole 72 ore fa, l’adrenalina della partita contro il Benevento è ancora viva. È stata una gara mozzafiato, segnata da continui capovolgimenti di fronte. Si è conclusa con un’esplosione di gioia a soli 8 secondi dalla fine del supplementare, quando i beneventani erano avanti 76-74. Proprio in quel momento, Simas Ruipys ha compiuto il suo capolavoro: subendo un fallo sotto canestro, è riuscito comunque a segnare e, con il tiro libero aggiuntivo, ha regalato all’Air Basket il sorpasso definitivo. Una vittoria insperata all’inizio, ma capace di regalarci emozioni straordinarie.

Con questi due punti, la squadra è salita a quota 12, a soli quattro punti dalla capolista. A metà campionato, con la concreta possibilità di chiudere il girone di andata a 14 punti, cos’altro potremmo chiedere a questi ragazzi?

A rendere la settimana ancora più positiva, c’è il ritorno in gruppo di Lorenzo Cherubini. Piccola precisazione, per evitare malintesi: il suo nome è solo una coincidenza con quello del noto cantante italiano Jovanotti. I due non sono nemmeno lontanamente parenti!