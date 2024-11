Successo netto in trasferta, l'Air basket Italiangas Termoli centra il filotto

TERMOLI. L'Air Basket Italiangas Termoli chiude in grande stile al giro di boa del campionato interregionale di serie B: 7 vittorie su 11 gare giocate nel girone di andata!

L'Air Basket Italiangas Termoli conclude il girone di andata con un'altra convincente vittoria, battendo questa sera la CJ Basket Taranto per 92-76 al PalaMazzola. Questo successo rappresenta il terzo consecutivo in una settimana da incorniciare, iniziata domenica scorsa con il Mola di Bari , proseguita mercoledì contro il Miwa Energie Benevento con la vittoria thrilling e culminata con questa brillante prestazione.

Con 14 punti in classifica, l'Air Basket si trova momentaneamente a due lunghezze dalla vetta, occupata dallo Scandone Avellino e dalla Dinamo Brindisi, entrambe a 16 punti, in attesa dei rispettivi risultati.

Un girone d’andata davvero esaltante per la formazione termolese, che, pur essendo una matricola in questo campionato, ha saputo imporsi con autorità. La partita odierna, tuttavia, non è stata priva di difficoltà: il fanalino di coda Taranto ha dato filo da torcere nei primi due quarti, chiudendo all’intervallo lungo in vantaggio 39-30.

Ma nel secondo tempo, coach Marinelli deve aver trovato le parole giuste per scuotere i suoi: la squadra è tornata in campo con una determinazione rinnovata, completando una rimonta spettacolare e portando a casa il risultato Simas Rupys, Obinna Raphael con 22 punti a testa e poi Antonio Matera con 15 i match winner. Ora, con il giro di boa alle porte, l'Air Basket si prepara a un'altra trasferta domenica prossima, questa volta contro l’Action Now Monopoli, attualmente seconda in classifica. Un incontro che si preannuncia intenso, visto che Monopoli cercherà di riscattare la sconfitta subita alla prima giornata al PalaSabetta, quando l'Air Basket aveva sovvertito i pronostici.Che dire di più?

Chapeau a questi ragazzi per un girone di andata straordinario. Ora, l’obiettivo è ripetersi anche nel girone di ritorno, con uno sguardo sempre più deciso verso i playoff. Avanti così!