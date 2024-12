Air Basket Italiangas Termoli in trasferta a Monopoli

TERMOLI. Basket Serie B Interregionale, si comincia col girone di ritorno e il Manelli Basket Monopoli ospita l'Air Basket Italiangas Termoli.

Concluso il girone di andata con tre vittorie consecutive, l’Air Basket Italiangas Termoli si prepara ad affrontare un calendario particolarmente impegnativo nel girone di ritorno. Le prime cinque giornate saranno una vera prova di forza per i ragazzi di coach Marinelli.

Il debutto nel girone di ritorno è fissato per domenica alle ore 18, presso la tendostruttura di Monopoli, dove si giocherà contro la Manelli Basket. Nella gara d’andata, disputata al Palasabetta, i termolesi conquistarono una splendida vittoria. Tuttavia, questa volta sarà necessario dimostrare una grande determinazione per rimanere nelle zone alte della classifica e ottenere punti fondamentali.

Durante il girone di andata, l’Air Basket ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque. Nella prima giornata, probabilmente, il Manelli Basket Monopoli sottovalutò la matricola termolese, che riuscì così a portare a casa una vittoria grazie a una combinazione di gioco efficace e buona sorte. Ora, però, la situazione è diversa: da quella gara inaugurale è passato molto tempo, e la sfida di questa sera si presenta con un livello di difficoltà molto più alto.

Attualmente, il Manelli Basket occupa il terzo posto in classifica con 16 punti, appena due in più dell’Air Basket, che si trova a quota 14. Chissà che non ci sia spazio per un colpaccio!

Palla a due alle ore 18.