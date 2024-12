Air basket Italiangas Termoli battuta a Monopoli, il "ritorno" inizia in salita

TERMOLI. Inizia con una sconfitta il girone di ritorno per l'Air Basket Italiangas Termoli, che cade sul campo del Basket Manelli Monopoli 85-59.

Una sconfitta non scontata, perché ogni partita va giocata, ma sicuramente prevedibile: i pugliesi, battuti alla prima giornata a Termoli, hanno costruito una vera e propria corazzata con l’obiettivo dichiarato di vincere, o quanto meno lottare per il titolo di campionato.

Diversi, invece, gli obiettivi della squadra termolese guidata da patron Manrico Pitardi, il cui percorso non punta a traguardi altisonanti. Per questo motivo, nonostante il passivo pesante di 26 punti, questa sconfitta non deve allarmare. Si tratta semplicemente di una questione di numeri: Monopoli conquista due punti e lascia l’Air Basket fermo a quota 14.

Un risultato che, a ben vedere, supera le aspettative di inizio stagione: chi avrebbe scommesso, infatti, che la squadra di coach Marinelli avrebbe chiuso il girone di andata con 14 punti in classifica?

Ora, però, bisogna archiviare rapidamente la trasferta di Monopoli e concentrarsi sul prossimo impegno. Lo scontro diretto dell'8 dicembre, giorno dell’Immacolata, contro i Leoni di Bisceglie sarà cruciale. Una partita da vincere, senza "se" e senza "ma".

