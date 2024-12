L'Air basket Italiangas Termoli torna al PalaSabetta contro il Lions Bisceglie

Air basket Italiangas Termoli: l'intervista a Claudio Mileti

TERMOLI. L'Air basket Italiangas Termoli torna al PalaSabetta, per la tredicesima giornata di campionato, dopo tre lunghe settimane.

L’avversaria di turno è una delle più ostiche del campionato, il Lions Bisceglie.

Nel match di andata, disputato al Palapoli di Molfetta, i biancoazzurri hanno visto sfuggire la vittoria solo nel finale, nonostante avessero condotto la gara per gran parte del tempo.

Ora, però, abbiamo assoluto bisogno di punti che valgono doppio e del sostegno dei nostri tifosi! È fondamentale lasciarsi alle spalle la sconfitta di Monopoli: in chiave playoff, tornare a vincere soprattutto in casa è imperativo. Per questo motivo, abbiamo bisogno del pubblico, che al PalaSabetta si è sempre dimostrato il nostro sesto uomo in campo.

Inoltre, ascoltiamo l'intervista del giovanissimo Claudio Mileti, realizzata grazie alla collaborazione del collega Mattia Torraco.