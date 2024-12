Air basket Italiangas Termoli in trasferta a Brindisi nel match infrasettimanale

TERMOLI. Si conclude a Brindisi, contro la Dinamo, in trittico di partite ostiche di avvio del girone di ritorno, nella serie B interregionale di basket.

Nelle prime due sfide, contro Monopoli e Lions Bisceglie, sono arrivate altrettante sconfitte.

La gara contro la Dinamo Brindisi, che già all’andata (nel primo turno infrasettimanale) aveva fatto valere la sua forza schiacciante a Termoli, si preannuncia altrettanto difficile. In quell’occasione, i brindisini non lasciarono scampo alla nostra squadra, come del resto era prevedibile: la qualità di questa formazione era ben nota, soprattutto a coach Marinelli, che conosce il campionato come le sue tasche.

Inutile nascondersi: la partita di mercoledì sera, con palla a due alle ore 20:30, appare proibitiva sulla carta. Certo, nello sport non bisogna mai mettere limiti alla provvidenza, ma una vittoria del Termoli a Brindisi sembra davvero complicata, un’opinione condivisa non solo dagli osservatori esterni, ma probabilmente anche dai diretti interessati. Il rischio di incassare la terza sconfitta consecutiva è concreto, ma, come sempre, lo sport ci insegna che nulla è scritto in modo definitivo: un pizzico di fortuna o un evento straordinario potrebbero cambiare le sorti del match.

Nonostante le difficoltà, i ragazzi devono provarci. Se dovessero riuscire nell’impresa, meriterebbero tutte le lodi del caso; in caso contrario, non sarà certo un dramma. Si tratterebbe di un risultato in linea con le aspettative, e ci sarà comunque tempo per rifarsi, a partire dal match casalingo di domenica prossima contro Corato.