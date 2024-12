Air Basket Italiangas Termoli trionfa a Brindisi

TERMOLI. Basket Serie B Interregionale: Air Basket Italiangas Termoli trionfa a Brindisi con il punteggio di 69-66.

Grande spettacolo sul parquet brindisino nella sfida infrasettimanale tra la Dinamo Brindisi e l'Air Basket Italiangas Termoli, valida per il campionato di Serie B Interregionale. I termolesi conquistano una vittoria preziosa in trasferta con un punteggio di 66-69, al termine di una partita combattuta e avvincente.

La partita è stata caratterizzata da un continuo alternarsi al comando, con entrambe le squadre determinate a non cedere un centimetro.

La Dinamo Brindisi ha messo in campo una solida difesa e giocate di qualità, guidata dal playmaker di riferimento, ma l'Air Basket Italiangas Termoli ha saputo rispondere colpo su colpo grazie a un mix di esperienza e freschezza.

Decisivi negli ultimi minuti i tiri liberi e una difesa asfissiante della squadra termolese, che è riuscita a spegnere le speranze di rimonta dei padroni di casa.

Con questa vittoria, l'Air Basket Termoli guadagna due punti fondamentali nella corsa ai playoff, dimostrando di essere una squadra compatta e ben allenata.

Top scorer della serata Antonio Matera con 23 punti, ma per la prova offerta onestamente sono stati tutti sopra la sufficienza piena; davvero grandi contro una corazzata che all’andata ci aveva annichiliti in casa, è stato pan per focaccia a casa loro.