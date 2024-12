L'Air basket Italiangas Termoli attende il Corato, obiettivo continuare a vincere

TERMOLI. Reduci dall’impressionante quanto esaltante vittoria in quel di Brindisi, nel secondo turno infrasettimanale contro la Dinamo Brindisi, una delle candidate, almeno fino a mercoledì scorso, alla vittoria del campionato. Tuttavia, questa battuta d’arresto contro la terribile matricola termolese del girone della Serie B Interregionale ha di sicuro minato qualche certezza in loro.

Parliamo del team di Gigi Marinelli, che, per la sua bravura nell’assemblare giovani e veterani, si conferma davvero un top class. In una serata in cui i conclamati Obinna e Simas non erano al top, è emerso un super Antonio Matera, autore di ben 23 punti. Questa è una squadra che tutti farebbero bene a temere: i play-off per loro sono a portata di mano. Con 16 punti in classifica dopo la seconda giornata di ritorno, nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe osato immaginarlo.

E invece, i punti ci sono, grazie alle vittorie contro colossi di questa serie come Monopoli, Benevento, Brindisi e altre squadre dal blasone non meno importante.

Ora si torna al PalaSabetta contro il Corato, un avversario che, seppur dieci punti indietro in classifica e terzultimo, non va assolutamente sottovalutato. Guai a pensare di avere già vinto: sarebbe un errore gravissimo.

Ma sappiamo bene che coach Marinelli, che conosce benissimo questo campionato e le molte squadre pugliesi presenti, avrà catechizzato i suoi fino alla noia per mantenere alta la concentrazione. Partite come queste, infatti, possono rivelarsi più insidiose rispetto a quelle contro squadre di alto livello come Brindisi, il cui valore effettivo è noto.Ricordare l’importanza di non abbassare la guardia, anche a costo di sembrare banali, non fa mai male.

Palla a due, domani sera, alle ore 18, al PalaSabetta.