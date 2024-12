L'Air Termoli Italiangas basket supera il Corato al PalaSabetta

TERMOLI. Partita vinta 85-70 dall'Air basket Italiangas Termoli contro il Corato al PalaSabetta, ma non inganni il distacco.

La gara ha visto sempre la squadra ospite in partita, anche quando il massimo distacco 15 punti loro alla fine si sono riportati in pochi minuti fino a meno 3.

I ragazzi di coach Marinelli hanno sofferto un po' ad inizio gara, sbagliando molto sotto canestro e poi nel terzo hanno preso il largo. Alla fine sono arrivati 2 punti importanti in chiave playoff: si gode questo momento tutta la squadra, poi da martedì come ha detto coach Marinelli si penserà all'Avellino, alla ricerca del terzo successo consecutivo.

Vittoria, dunque, per il Termoli nell’ultima partita in casa prima della sosta natalizia.

La formazione ospite riesce a mettere in difficoltà i biancoazzurri in diversi momenti della partita, ma i ragazzi di coach Marinelli tengono botta e conquistano altri due punti in classifica.

Un grazie immenso al pubblico del Palasabetta che, anche oggi, ci ha fatto sentire tutto il calore di cui abbiamo bisogno.

Galleria fotografica