L'Air basket Italiangas all’assalto della corazzata Scandone: ultima sfida prima di Natale

TERMOLI. L'ultima partita prima della pausa natalizia si prospetta come una vera e propria sfida ad alta tensione per la matricola terribile Air. Dopo le due straordinarie vittorie contro Brindisi e Corato, che hanno sorpreso tutti e consolidato la loro reputazione come mina vagante del girone, i biancoazzurri di coach Marinelli sono pronti a misurarsi con uno degli avversari più temibili: la Scandone Basket.

Sulla carta, la gara appare proibitiva. Ma proibitiva era anche quella di Brindisi, e sappiamo tutti com’è andata a finire. È ormai chiaro che la terribile matricola Air non è più una sorpresa: tutte le squadre del girone si sono rese conto di quanto sia temibile e capace di ottenere risultati importanti contro qualsiasi avversario.

Lo Scandone Avellino, senza inutili proclami, resta comunque un top club, e in casa Air sono ben consapevoli della difficoltà della sfida. Coach Marinelli, dal canto suo, avrà sicuramente lavorato duramente in settimana per far sì che i suoi ragazzi dimentichino in fretta il trionfo di Brindisi. Distrarsi o sottovalutare l’avversario potrebbe infatti costare caro, rischiando un rientro da Avellino con pesanti “tranvate sui denti”.

Conoscendo il coach, però, siamo certi che la squadra arriverà preparata e pronta a dare il massimo per chiudere in bellezza questa gara insidiosa e continuare la corsa play off.

Appuntamento sabato alle 18:00, per un match che si preannuncia vibrante e tutto da vivere.