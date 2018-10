Buona la prima, Airino Termoli corsaro a Chieti

TERMOLI. Un proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera, oppure il buongiorno si vede dal mattino, ebbene la pallacanestro Airino Basket Termoli inizia come meglio non potesse la sua nuova stagione agonistica, con al timone in panchina la nuova generazione dei Di Lembo.



Dopo tanti anni con coach Pino Di Lembo, intervallato lo scorso anno da Mike Del Vecchio, ecco che da quest'anno smessi gli scarpini da gioco in panchina siede quest'anno Massimo Di Lembo con assistente il fratello Pino.

Adesso dopo questa vittoria a Chieti contro la neo promossa Asd Pallacanestro Chieti, comunque importante, non è certo il caso di fare subito voli pindarici, perché molto c'è ancora da lavorare, la squadra è giovane, ha bisogno di affinarsi ancora ma sicuramente sotto l'egida di esperti volponi come Colasurdo, Marinaro, Suriano & C. i cuccioli cresceranno bene, ottimo l'impatto con gli stranieri, il vichingo svedese Benediksson con 12 punti e il balcanico Dmitrovic con 9, conferme per Marinaro 13, Oriente 12, ma la parte del leone l'ha fatta Claudio Suriano con 20 punti .

Adesso attendiamo la gara casalinga che ufficialmente ancora non sappiamo se si potrà giocare al PalaSabetta per via dei lavori di messa in sicurezza.

Serie C SilverPallacanestro Chieti - Italiangas Termoli 67-72(Parziali: 16-17, 34-32, 50-48, 67-72)Arbitri: Di Lello e Ferraioli

Italiangas: Marinaro 13, Pesce, Oriente 12, Benediksson 12, Mustillo ne, Dmitrovic 9, Lentinio ne, Suriano 20, Leonzio 3, Pasquale, Ponsanesi, Colasurdo 3.Coach: Di Lembo M. Ass.Coach: Di Lembo P.

Chieti: Ardulai, Oliva 14, Berardi 11, D'Agnesr ne, Sigismondi, De Sario, Batsevich 23, Pardi, D'Onofrio 4, Sarchiotto 15. Coach: Mucci Ass. Coach Di Nallo

Note: totale falli Italiangas 19 (di cui doppio tecnico a Leonzio sul finire del secondo periodo), totale falli Chieti 21.