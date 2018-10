Due gironi e 4 regioni: la geografia degli avversari dell'Airino basket Termoli

TERMOLI. Il debutto vincente in terra teatina di sabato scorso ha fatto iniziare il nuovo campionato di basket di Serie C col piede giusto all'Airino Basket Termoli.

Archiviato l'esordio sul parquet del Palatricalle di Chieti, approfondiamo i temi cardine della stagione.

Nuovo coach colui che fino a ieri era un valido elemento di spicco della squadra Massimo Di Lembo che subentra a Mike Del Vecchio, che comunque lo scorso anno ha preso la squadra dopo una situazione di incertezze che ha pagato caro nei play in fatto di tenuta fisica, quel mese di ritardo ha pesato eccome ,comunque la squadra aveva reagito benissimo fino poi a crollare ai playoff.

Ora Coach Massimo Di Lembo pur senza squilli di tromba ci vuol riprovare, tante amichevoli in quattro settimane di preparazione fisica che francamente non sono il massimo anche perché hanno avuto a che fare con un PalaSabetta a mezzo servizio per lavori in corso, poi magari si potrà discutere sul fatto che da luglio si è aspettato a settembre per iniziare i lavori, quando incombeva non solo la nuova stagione del Basket, ma anche quella della Pallavolo con due squadre in serie C.

Tornando all'Airino e alle amichevoli pre-campionato le quali hanno mostrato molti aspetti confortanti ma anche cose da correggere, non possiamo pretendere di veder volare la squadra fin da subito.

La squadra quest'anno ha puntato molto sui suoi giovani, due della "legione straniera".

Sono giunti a Termoli due ragazzi che daranno centimetri ed atletismo sotto le plance.

Marko Dmitrivic centro croato di 207 cm del 1989, fortemente voluto da coach Di Lembo che lo ha scelto come primo rinforzo per questa stagione.

André Benediktsson, ala grande svedese di 196 cm del 1996, dotato di buon atletismo e ottimo tiro da tre punti.

I due, sono da alcuni giorni a disposizione dello staff tecnico.

Quest'anno poi la Serie C Silver Abruzzo/Molise/Marche-Umbria 2018-2019 sarà divisa in due gironi il Girone Nord: 12 squadre di cui 6 marchigiane (Urbania, Tolentino, Fermignano, Jesi, Pall. Recanati e Taurus Basket Jesi), cinque umbre (Orvieto, Todi, Gualdo, Umbertide ed Assisi) più la Pallacanestro Titano San Marino.

E infine, il Girone Sud: dieci squadre, di cui otto abruzzesi (Vasto Basket, Nuovo Basket Aquilano, Teramo a Spicchi, Torre de’ Passeri, Nuovo Pineto Basket, Olimpia Mosciano, Nova Basket Campli e Chieti Basket) l'unica molisana Airino Basket Termoli e la marchigiana Virtus Porto San Giorgio.