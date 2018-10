Basket, il talento termolese Fabrizio De Gregorio approda a Chieti

TERMOLI. Il forte giocatore termolese di ruolo guardia Fabrizio De Gregorio, classe 1994 e 190 centimetri di altezza, lasciata la sua città e la locale squadra di basket dell'Airino, da quest'anno difende i colori della Magic Chieti Basket, la squadra che lo scorso anno è stata la mattattice della serie C Silver.

Fabrizio sicuramente sarà un valore aggiunto per i teatini: il ragazzo di Termoli negli ultimi anni è stato la punta di diamante della squadra, spesso e volentieri ci ha deliziato con delle giocate di alta tecnica cestistica e ha portato in dote tantissimi punti. Se a Chieti, dove probabilmente sono lungimiranti, vinceranno ancora, una buona fetta di merito sarà del ragazzo termolese, un talento puro che merita il successo che sta ottenendo. In bocca al lupo Fabrizio, i tuoi vecchi tifosi ti sosterranno sempre.