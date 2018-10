Italiangas Airino Termoli contro il Nuova Campli Basket a Vasto

TERMOLI. Stasera avremmo dovuto assistere alla prima casalinga della squadra di Basket dell''Airino per la nuova stagione agonistica , e invece ci sarà la gara in programma da calendario casalinga quella contro la Nuova Campli Basket, ma di fatto si giocherà sempre in trasferta perché i lavori di sistemazione del PalaSabetta per mettere tutto a norma di sicurezza sono ancora lontani dalla parola fine.

Quindi di conseguenza per avere un palazzetto omologato ad ospitare con idoneità una gara di campionato , la squadra di Coach Massimo Di Lembo dovrà emigrare nella vicina Vasto ,nel Lussuoso certamente PalaBcc vastese.

Sicuramente non è una trasferta impossibile ma comunque considerando che poi si gioca alle 21, di un sabato sera, non è molto agevole per tutti poter vedere all'opera e all'esordio la squadra nuova con il nuovo Coach che smesso i panni da giocatore ora indossa quelli non certo facili di un allenatore che avrà il buon Massimo Di Lembo, che comunque ha già esordito più che positivamente a Chieti sette giorni fa.

Era anche l'occasione di vedere all'opera gli altri tre esordienti i in maglia termolese , Leonzio , Dimitrovic e Benedikson senza dimenticare la nidiata di giovani interessanti, tutto questo non sarà possibile vederlo di persona proprio per il protrarsi dei lavori di messa in sicurezza del PalaSabetta che se tutto va bene sarà disponibile non prima di Novembre.

Noi restiamo convinti che se gli stessi lavori se fossero stati programmati prima, invece di iniziare a settembre , ci avremmo guadagnato del tempo con meno disagi per le società che usufruiscono della struttura.

Parlando degli avversari odierni del Nuova Campli Basket di coach Tempera, che a loro volta tornano al PalaBcc, dopo la sconfitta alla prima contro la locale squadra Vastese, nella partita di questa sera schiereranno giocatori come Moretti, Sumskis, Schiavoni, Di Carlo e i promettenti giovani Della Loggia e Nardi.

Appuntamento dunque questa sera Sabato 13 Ottobre alle ore 21, Palabcc Vasto.





.