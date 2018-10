L'Airino batte il Nova Campli e viaggia a punteggio pieno

TERMOLI. Due su due e miglior avvio non si poteva avere nel torneo di Serie C Silver di basket. L’Airino ha sconfitto al PalaSabetta la Nova Campli per 70-60.

Gli stranieri fanno subito la differenza, un superbo Dimitrovic porta a casa 21 punti e Benediksson ben 15, in due più della metà dei 70 punti finali ma anche Suriano con i suoi 14 ha mostrato il carisma. Silvio Marinaro sta tornando sui suoi standard poi ieri l'aria di casa sua lo ha galvanizzato, Vasto pur essendo campo neutro per l'indisposizione del PalaSabetta, porta bene ai colori termolesi che dopo due gare viaggiano a punteggio pieno.

Questo il commento del coach dell’Airino, Di Lembo: «dopo un avvio con il freno a mano tirato, i ragazzi si sono sciolti mantenendo per 25 minuti un buon ritmo e facendo un gran lavoro difensivo sui loro uomini migliori, portiamo a casa l'applicazione difensiva e le buone scelte in attacco effettuate fino all'inizio del quarto periodo».

IL TABELLINO

Italiangas Termoli - Nova Campli Bk 70-60

Parziali: 16-12, 42-24, 56-38, 70-60

Arbitri: Pasqualone e Di Luzio

Airino: Marinaro 11, Tedeschi, Oriente 3, Benediksson 15, Mustillo ne, Dmitrovic 21, Lentinio ne, Suriano 14, Leonzio 4, Pasquale, Ponsanesi, Colasurdo 2.

Coach: Di Lembo M.

Ass. Coach: Di Lembo P.

Campli: Della Loggia 6, Nardi 1, Di Emidio ne, Di Carlo 10, Moretti 8, Ferrari 5, Lupinetti ne, Schiavoni 12, Sumskins 18, Zacchigna, Di Attilio ne. Coach: Tempera

Note: totale falli Airino 12 (di cui antisportivo ad Oriente), totale falli Campli 20 (di cui antisportivo a Ferrari).