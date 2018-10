Basket, l'Airino in trasferta a Porto San Giorgio

TERMOLI. Dopo la vittoria casalinga (si fa per dire ) sul parquet del PalaBcc di Vasto sulla Nova Basket Campli, l’Italiangas Airino Basket Termoli, per la terza giornata di andata, sarà impegnata in un’altra trasferta. Questa volta le distanze si allungano: ad ospitare i ragazzi di coach Massimo Di Lembo sarà, infatti, l’unica squadra marchigiana del girone sud: la Virtus Porto San Giorgio. Come già detto, quest'anno il campionato di serie C Silver Abruzzo/ Marche/ Umbria si suddivide in due gironi, nord e sud: il primo formato da 12 squadre, di cui 6 sono Marchigiane, 5 provengono dall'Umbria, oltre alla squadra proveniente dalla Repubblica di San Marino, mentre il secondo girone a 10 squadre di cui 8 abruzzesi, una marchigiana e una molisana, la nostra per l'appunto.

Quella di oggi è infatti la partita delle due forestiere del girone: fino ad oggi la squadra termolese aveva affrontato solo squadre abruzzesi, oggi l'autentica novità è uno scontro termolese- marchigiano. La squadra marchigiana, nelle prime due gare di campionato ha rimediato due sconfitte, una in casa e una fuori: la squadra di coach Romano non vorrà certo avallare il detto "non c'è due senza tre", pertanto farà sicuramente di tutto per interrompere la striscia positiva dei termolesi, che al contrario sono a punteggio pieno e quindi non vorrano dare una delusione ai propri tifosi. Il Porto San Giorgio è una squadra formata da tanti giovani locali con le chiocce classe '83: Antonini, Tizi e Mancinelli. Noi ci affideremo come sempre ai nuovi stranieri Benediksson e Dmitrovic senza dimenticare i veterani Marinaro, Suriano e Oriente.