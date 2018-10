TERMOLI. Airino basket a punteggio pieno, dopo aver vinto 82-69 a Porto San Giorgio.

Grande prestazione della squadra di coach Massimo Di Lembo che alla terza giornata sbanca anche Porto San Giorgio, autentica novità quest'anno lo sconfinamento anche nelle Marche.

In un palazzetto da serie A la squadra termolese – che ancora non debutta al PalaSabetta - fa il pieno di punti (6 su 6) e fa capire alla concorrenza che comunque anche quest'anno l'unica molisana in un mare d'Abruzzo e di Marche c'è e si sente

Ancora top scorer Benediksson, questo vichingo che segna altri 21 punti, 17 sono di un Marinaro sicuramente recuperato ai migliori livelli della dopo la pubalgia che lo ha afflitto negli ultimi anni.

Positivo anche lo straniero Dmitrovic con 10 punti, così come Suriano con 14 e Leonzio con 12 danno una impressione di granitica compattezza che desta grande impressione.

IL TABELLINO

Serie C Silver

Virtus Porto San Giorgio - Italiangas Termoli 69-82

Parziali: 16-15, 43-33, 65-40, 82-69

Parziali: Ficiarà e Menicali

Italiangas: Marinaro 17, Tedeschi 2, Oriente 2, Benediksson 21, Mustillo ne, Dmitrovic 10, Lentinio, Suriano 14, Leonzio 12, Pasquale, Ponsanesi 2, Colasurdo 2.

Coach: Di Lembo M.

Ass.Coach: Di Lembo P.

Porti S. Giorgio: Coccia ne, Lucidi 5, Mancinelli 7, Calinari 9, Matviychuk, Riga 13, Pazzi ne, Grossi 8, Triggiano 11, Densori ne, Antonini 14, Tizi 2.

Coach: Romano

Note: totale falli Italiangas 19 (di cui antisportivo Marinaro) , totale falli Porto San Giorgio 17