Teramo a Spicchi primo banco di prova per l'Airino

TERMOLI. Dopo la terza giornata di campionato, per la serie C Silver di Basket comandano in tre: Vasto Basket, Teramo a Spicchi ed Airino Termoli che guidano tutte e tre a punteggio pieno il girone Abruzzo-Molise; le ultime due si sfideranno domenica prossima nello scontro diretto in casa termolese, si fa per dire, perché anche stavolta, per il perdurare dell'indisponibilità del PalaSabetta di Termoli, sarà il Pala BCC di Vasto il campo dei termolesi.

Dopo aver violato il palazzetto di Porto San Giorgio con lo svedese Benediksson con 21 punti di score realizzati, sono stati fugati tutti i dubbi, qualora ci fossero stati, della squadra allenata dal suo ex giocatore Massimo DI Lembo.

Domenica c'è già il primo big-match con la rivale storica, il Teramo a Spicchi. Peccato per questa ulteriore trasferta forzata perché questa è una partita dove occorre il calore pressante e vicino del pubblico: a Vasto, per altro in un palazzetto di serie superiore, tutto questo mancherà anche se sappiamo che un buon numero di tifosi arriverà fin qui per la propria squadra.

Un eventuale quarto successo davvero proietterebbe la squadra in una nuova dimensione, magari impensabile per diversi motivi all'inizio, come i molti avvicendamenti in alcuni frangenti radicali, ma invece tutto è tornato alla normalità e la squadra ha risposto alla grande.