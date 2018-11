Prima sconfitta per l'Airino basket Termoli

TERMOLI. La frase che esce più facile dalla bocca di tutti dopo questa partita è "che peccato!" Una sconfitta che sa oltreché di beffa, anche di rabbia perché si poteva vincere, ma nel finale si è perso 79 -74 fermando a quattro le vittorie consecutive in questo inizio di stagione.

La squadra forse non si è espressa sullo stesso standard delle partite precedenti ma comunque non è nemmeno dispiaciuta; il campo della Torre Spes Basket si sapeva che era un parquet insidioso. Il risultato poi è stato tanto di misura, solo 5 punti il distacco tra le due contendenti.

Ora i termolesi per cercare il pronto riscatto dovranno di nuovo viaggiare per la sesta volta, direzione Pineto nella seconda trasferta da calendario, ma in pratica la sesta visto che solo alla settima giornata si potrà realmente dire che giocherà a Termoli, in casa, al rinnovato PalaSabetta quando incontrerà in riva all’Adriatico il Nuovo Basket Aquilano. Parola d’ordine quindi è dimenticare il Torre de Passeri al più presto!



Il tabellino

Serie C Silver Torre Spes - Italiangas Termoli 79-74 (Parziali: 17-24, 39-43, 59-57) Arbitri: Martino e Ferraioli.



Torre: Febo 18, Piscione 9, Di Giorgio, Di Rocco 3, Di Girolamo ne, Pagliaroli 2, Comignani 21, Di Flavio 5, Pucci 21, Carlucci, Ragonese ne, Stjwpanovic ne. Allenatore Patricelli, Assistente D' Ortenzio.

Italiangas: Marinaro 15, Tedeschi ne, Oriente 6, Benediksson 12, Dmitrovic 8, Lentinio ne, Suriano 16, Leonzio 13, Pasquale ne, Ponsanesi 4. Coach: Di Lembo M.; Assistente Coach: Di Lembo P.

Note: totale falli Italiangas 14 (di cui antisportivo a Benediktsson, Dmitrovic e Leonzio) , totale falli Torre 18 (di cui antisportivo a Di Flavio).