Basket giovanile, team termolesi a Isernia e Venafro

TERMOLI. Questi sono gli incontri in programma tra oggi e domani per le squadre giovanile di basket termolesi nel campionato under 16 silver, l'Airino basket Asd viaggia a Isernia, e la Molise Basket Young a qualche chilometro più avanti a Venafro. Le due squadre termolesi dopo due giornate sono appaiate a 2 punti in classifica, cinque squadre partecipano a questo campionato regionale e su cinque due sono termolesi è sicuramente un bel vedere. Comunque al momento l'Airino ha giocato due partite vincendo a Venafro e perdendo il derby con Molise basket Young, questi ultimi una sola partita giocata, alla prima giornata ha riposato, quella appunto vinta nel derby ora sotto con le altre.

CAMPIONATO DI BASKET UNDER 16 REGIONALE MASCHILE 05/11/2018 - 18:00

ACCADEMIA PALLACANESTRO ISERNIA-AIRINO BASKET ASD

Arbitri:1. GUARINO MARCO di CAMPOBASSO PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Sangro CASTEL DI SANGRO

04/11/2018 - 15:30

A.S. DIL. BASKET VENAFRO-A.S.D. MOLISE BASKET YOUNG

Arbitri:1. DI BERNARDO CRISTIAN PIO di TERMOLI PALESTRA COMUNALE - Via Pedemontana VENAFRO