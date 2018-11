L'Airino Termoli torna alla vittoria col Pineto

TERMOLI. Torna al successo l'Airino Basket Termoli che ha battuto a Roseto il nuovo basket Pineto con 11 punti di distacco 69 -80.

Tante conferme per coach Di Lembo, i due stranieri per cominciare. Benediksson ha messo a segno 14 punti, Dimitrovic addirittura ne ha avuti a referto 27, ma questa partita ha confermato che è tornato il vero Marinaro, anche stasera altri 16 punti per lui.

Suriano il top scorer della squadra ha aggiunto ai suoi 79 punti fin qui segnati altri 11, insomma solo conferme positive per e la certezza che la sconfitta di Torre de 'Passeri di sabato scorso oltre che immeritata è stata solo episodica.

Serie C Silver

Nuovo Pineto Bk - Airino Termoli 69-80

Parziali: 19-20, 35-41, 49-58

Arbitri: Pasqualone e Savini

Italiangas: Marinaro 16, Oriente, Benediksson 14, Mustillo ne, Dmitrovic 27, Lentinio, Suriano 11, Leonzio 12, Pasquale, Ponsanesi.

Coach: Di Lembo M.

Ass.Coach: Di Lembo P.

Pineto: Scarne Chia 2, Pira 28, Pallini 3, Gugliotta 2, Sulpizii 5, Timperi 9, Di Francesco 15, Dell'Orletta ne, Cantautore 5.

Allenatore: Torrieri

Assistente: Pavone

Note: totale falli Italiangas 22 (di cui antisportivo a Marinaro, uscito per falli Oriente), totale falli Pineto 19 (uscito per falli Sulpizii)