PalaSabetta pronto a ospitare il debutto dell'Airino basket Termoli

TERMOLI. Siamo stati lunedì mattina all'interno del PalaSabetta, ormai pronto per ospitare a regime le partite di basket e pallavolo, ma anche altre manifestazioni sportive.

In effetti già era stato riaperto parzialmente qualche giorno fa, ma adesso che sono stati posizionati i pannelli di vetro sul cordolo delle tribune, rifatta nuova la scala che sale tra gli spalti, altri accorgimenti per rendere la struttura a norma di legge per la sicurezza negli impianti sportivi, tutto ritorna alla normalità.

Nel prossimo fine settimana ci potremmo riappropriare del nostro palazzetto e avremo per la prima volta la squadra del Basket di Serie C Silver Airino Basket che sfiderà il Nuovo Basket Aquilano, ma avremo anche la squadra femminile di serie C di volley.

Insomma il PalaSabetta riaccende le luci e con le vetrate fa anche un bell'effetto, rimangono solo alcuni piccoli dettagli da rifinire, ma la struttura finalmente è pronta ad accogliere le squadre e i tifosi.