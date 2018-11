TERMOLI. Incontriamo il coach Massimo Di Lembo. Abbiamo aspettato volutamente la vigilia dell'esordio casalingo per la squadra di basket Airino Basket Termoli per farlo anche per l'indisponibilità del PalaSabetta ha in pratica ha costretto a giocare le prime sei partite di campionato tutte lontano da Termoli.

Questo pare non abbia mai inficiato negativamente sul rendimento in campo dei ragazzi che hanno vinto 5 partite su sei, ma l'unica sconfitta patita persa è stata anche a causa di tanta sfortuna.

Ora domani ritroverà l'affetto del proprio palazzetto e anche la continuità alla vittoria.

Massimo ci dice che non si sono prefissati obbiettivi importanti, o meglio non lo dice pubblicamente, ma la speranza che possano arrivare comunque non lo troverà insieme ai ragazzi impreparati.