Al Palasabetta l’Airino Basket Termoli vs il Nuovo Basket Aquilano

TERMOLI. Dopo la sconfitta subita in quel di Torre De Passeri, è arrivato subito il pronto riscatto dell'Italiangas Airino Basket Termoli che nella trasferta sul PalaMaggetti di Roseto ha conquistato la sua quinta vittoria in sei partite giocate.

Oggi invece, alle ore 18, al PalaSabetta di Termoli, si giocherà il Campionato Serie C Silver Abruzzo/Molise/Marche/Umbria - Girone Sud 2018/2019 7^ Giornata di Andata:

Italiangas Airino Basket Termoli - Nuovo Basket Aquilano.

Per la settima giornata di andata del campionato di serie C Silver Abruzzo/Molise/Marche/Umbria - Girone Sud, il coach Massimo Di Lembo e la sua squadra ritornano tra le mura amiche.

E questa volta non stiamo scherzando: l'Airino, infatti, che in queste prime giornate ha spostato il campanello di casa al PalaBCC di Vasto per i lavori di adeguamento del proprio impianto, torna a giocare a Termoli, al PalaSabetta di Via Ischia.

Ospite del rinnovato palazzetto sarà il Nuovo Basket Aquilano.

Gli aquilani, con 3 vittorie e 3 sconfitte e 6 punti conquistati, occupano la sesta posizione in classifica proprio dietro all'Italiangas Airino (10), TASP (10), Torre De Passeri (8), Mosciano (8) e la capolista solitaria Vasto (12). A disposizione di coach Stama e dell'assistente Tedeschini, per provare ad espugnare il PalaSabetta, ci saranno Budrys, Pocius e Antonini insieme a D'Ippolito, Nardecchia, Santucci, Di Biase, Santucci e Ciuffini.



Appuntamento quindi al PalaSabetta per tornare a giocare tutti insieme, chi in campo e chi sugli spalti.

È passato più tempo del dovuto ed ora bisogna recuperare! I ragazzi, i tecnici, la società lanciano un appello: "Vogliamo tornare a dove ci siamo lasciati lo scorso anno e quello ancora prima: i vostri cori, le vostre mani, la vostra voce, le vostre lacrime insieme a noi ogni partita casalinga (e non) per 40 minuti. Perché nel basket in pochi secondi puoi vincere, perdere o cambiare una partita e non c'è cosa più bella che condividere ogni singolo istante incerto con i propri tifosi."