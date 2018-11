L'Airino vince e convince, entusiasmo nel day after

TERMOLI. Vince e convince sempre di più la squadra termolese al suo esordio davanti ai propri tifosi nel rinnovato PalaSabetta. C'era voglia di tornare a tifare per la squadra allenata quest'anno dall'ex suo giocatore Massimo Di Lembo e dal fratello Pino Di Lembo come assistente coach, lui che è stato allenatore fino a due anni fa.



La formazione scesa sul parquet parte, ma solo per pochi minuti, con il piede sul freno tanto da andare subito sotto per 0 - 6; per fortuna solo per qualche attimo perché subito Suriano, top scorer di questa sera insieme al ritrovato Marinaro con 17 punti e vice top scorer, prendono per mano la squadra e cominciano a macinare punti che portano ad un sorpasso annunciato e alla fine ad un distacco tra le contendenti di 17 punti, ma solo perché nella squadra abruzzese c'era il giocatore Rocas Pocius che da solo ha segnato 31 punti su 63 della sua squadra.

Bene anche la prova dei nostri due stranieri, il croato Dmitrovic con 15 punti e Benediksoon con 13. La squadra domenica prossima tornerà a Vasto e questa volta proprio per una trasferta contro la prima della classe, il Vasto. Che possa essere l'occasione giusta per tornare al vertice della classifica? La squadra è molto ben congegnata: oggi ha fatto bene il coach Di Lembo, a risultato quasi acquisito, a far entrare e far respirare l’aria di prima squadra ad alcuni giovani come Tedeschi, Lentinio e Pasquale, mentre Edoardo Ponsanesi ha già il crisma del titolare visto che ha giocato per diversi minuti e oggi ha anche segnato 2 punti.

Serie C Silver

Italiangas Termoli - Nuovo Bk Aquilano 80-63 (Parziali: 26-16, 47-25, 63-40)

Italiangas: Marinaro 17, Tedeschi, Oriente 3, Benediksson 13, Dmitrovic 15, Lentinio, Suriano 18, Leonzio 9, Pasquale 3, Ponsanesi 2.

Coach: Di Lembo M. Ass.Coach: Di Lembo P.

L'Aquila: D'Ippolito 4,Nardecchia M. 4, Budrys 15, Antonini 7, Di Biase, Di Girolamo, Pocius 31, Ciuffini 2, Nardecchia N. Coach: Stama Ass. Coach: Tedeschini.

Note: totale falli Italiangas 14 , totale falli L'aquila 19 (di cui tecnico ad Antoni)