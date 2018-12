Al PalaSabetta l'Airino perde di un punto, che disdetta!

TERMOLI. Nessun campanello d’allarme, ma l’Airino Basket Termoli ha rimediato seppur di misura due sconfitte nelle ultime due partite, l’ultima nel tardo pomeriggio odierno, al PalaSabetta.



Partita iniziata male e finita peggio, a 10 secondi dalla fine il quintetto guidato da Massimo Di Lembo aveva il pallino in mano, ma ha perso banalmente il pallone con Dimitrovic, che ha macchiato così una buona prestazione da 24 punti a referto, e il Mosciano non si è fatto pregare ed è partito in contropiede, segnando i due punti del sorpasso.

Un punto avanti e beffa atroce, ma alla fine la vittoria per gli ospiti è anche meritata.

IL TABELLINO

Airino basket Termoli - Mosciano 77-78

Parziali: 18-21, 43-44, 59-57

Arbitri: Pasqualone è Ferraioli

Airino basket Termoli: Marinaro 17, Tedeschi ne, Oriente, Benediksson 13, Dmitrovic 24, Lentinio ne, Suriano 14, Leonzio 9, Pasquale ne, Ponsanesi, Colasurdo ne.

Coach Di Lembo M.

Ass. Coach Di Lembo G.

Mosciano: Ippolito 12, Di Giandomenico 11, Mazzocchetti ne, Di Febo 7, Neri 12, Giansante ne, De Marcellis, Caprioni, De Laurentiis 6, Scafidi 19, Assogna 11

Coach Verrigni

Ass. Coach Gioia

Note: totale falli Airino 14 (di cui tecnico a Leonzio), totale falli Mosciano 12