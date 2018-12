L'Airino Termoli subito a caccia del riscatto: ospita il Chieti basket

TERMOLI. L’Airino basket Termoli torna in campo ancora in casa oggi pomeriggio al PalaSabetta contro il Chieti basket, dalle 18, dopo la delusione per la sconfitta sulla sirena finale contro l'Olimpia Mosciano, ma bisogna essere fiduciosi nei confronti di questa squadra, che si è rinnovata molto e che è ancora nelle parti alte della classifica, con l'obiettivo di restarci.

La squadra di coach Di Lembo ha perso dei punti per strada, ma contro le squadre che a inizio stagione erano accreditate per la vittoria finale e che si stanno rivelando di grande valore.

Inizia oggi il girone di ritorno, gli equilibri all'interno della squadra si stanno delineando ed è arrivato il momento di fare uno "scatto in avanti": acquisire quella forza mentale che permetta, oltre a divertire il nostro fantastico pubblico, anche di portare a casa le gare più difficili. Silvio, Giovanni, Nicola, Claudio, Marco, Andre e tutti i nostri ragazzi, vi aspettano per un bellissimo pomeriggio di sport.