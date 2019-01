Basket in carrozzina, la Fly Sport sconfitta nella trasferta laziale

TERMOLI. La Fly Sport Inail Molise esce sconfitta dalla trasferta laziale contro l'Asd Disabili Don Orione nell'ultima gara del girone di andata del Campionato nazionale di Serie B.

La squadra capitolina parte subito forte, pressing a tutto campo, maggiore precisione al tiro, 21 a 8 al termine del primo quarto; i molisani reagiscono nella seconda frazione ma non riescono a ridurre lo svantaggio che sale a + 17 in favore dei padroni di casa (36-19) che allungano nel terzo (49-21) e amministrano nel quarto chiudendo l'incontro col risultato finale di 55 a 25.

Nelle ultime gare la Fly sembra aver smarrito quanto di buono espresso ad inizio campionato: troppi gli errori sotto canestro, la manovra che rallenta nella ripresa, le rotazioni limitate dalle ripetute assenze - tre anche a Roma - e le energie che calano più rapidamente a vantaggio degli avversari.

Oltre il recupero della 4° giornata in trasferta con la Polisportiva Disabili Foligno, nel girone di ritorno la Fly Sport disputerà tra le mura amiche 5 gare su 7 e servirà anche il sostegno del pubblico per risollevare la squadra a cominciare da sabato 19 gennaio con i locali impegnati al PalaSabetta di Termoli nella difficile gara contro Menarini Volpi Rosse, secondi in classifica nel Girone C.