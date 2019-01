TERMOLI. Pronto riscatto dei ragazzi dell'Airino basket Termoli dopo la battuta d'arresto contro il Teramo a Spicchi nella settimana precedente. Al PalaSabetta un match senza storia contro il Torre de Passeri. Troppo superiori i componenti che hanno animato nelle varie fasi il quintetto guidato dal coach Max Di Lembo.

A referto, un 87-66 che non lascia scampo alla Torre Spes. Grande la prestazione dei cestisti termolesi, Leonzio ha segnato 19 punti, stesso score per Mirando. Unica nota negativa la distorsione alla caviglia rimediata da Marinaro. A lui un sincero in bocca al lupo, sperando che non sia un infortunio grave.

IL TABELLINO

Serie C Silver Airino basket Termoli-Torre Spes 87-66

Parziali: 28-23, 50-36, 69-51

Arbitri: Pratola e Di Sabatino

Airino: Marinaro 12, Tedeschi, Pascucci, Mirando 19, Dmitrovic 11, Lentinio 2, Suriano 8, Leonzio 19, Pasquale, Ponsanesi 8, Colasurdo 8, Mustillo.

Coach Di Lembo M. - Ass. Coach Di Lembo G.

Torre Spes: Di Giorgio L. ne, Febo 17, Piscione 20, Di Rocco 3, Pagliaroli, Comignani 12, Di Flavio 9, Di Giorgio D. 5, Carlucci, Ragonese ne, Stjwpanovic.

Coach: Patricelli - Ass coach: D'Ortenzio

Note: totale falli Airino 16 (di cui tecnico a Suriano) , totale falli Torre 12 (di cui tecnico a Comignani)