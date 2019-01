TERMOLI. L’Airino basket Termoli supera agevolmente, spazza via diremmo, il Nuovo Pineto basket al PalaSabetta.

Anche questa partita senza storia per i termolesi, solo nel secondo quarto il quintetto del tandem Di Lembo ha avuto un po’ di difficoltà, poi tutto in discesa: i soliti Leonzio e Mirando hanno preso per mano la squadra e l’hanno condotta verso la vittoria, con uno score che alla fine sancisce 26 punti di distacco.

Ormai la corsa verso i play off sembra scritta.

Serie C Silver

Airino - Nuovo Pineto 86-60

Parziali : 23-18, 42-37, 63-41

Arbitri: Marianetti e Ferraioli

Airino: Tedeschi 3, Pascucci 4, Mirando 18, Dmitrovic 14, Lentinio, Suriano 11, Leonzio 16, Pasquale, Ponsanesi 14, Colasurdo 6, Mustillo.

Coach Di Lembo M.

Ass. Coach Di Lembo G.

Pineto: Scarnecchia 5, Pira 3, Pavone 18, Gigliotti, Sulpizii 5, Pallini, Timperi 15, Leonzi 5, Alcuni, Di Francesco 4, Cantautore 5.

Coach: Torrieri

Ass. Coach: Liberatori

Note: totale falli Airino 24 (di cui tecnico ed espulsione a Colasurdo), totale falli Pineto 22 (di cui antisportivo a Pira e tecnico alla panchina).

Sul finire del secondo quarto infortunio a Cantatore che non è più rientrato.