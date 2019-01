Basket in carrozzina serie B, la Fly Sport torna alla vittoria contro Santa Lucia

TERMOLI. Interrotta la striscia negativa della Fly Sport Inail Molise che nella seconda giornata di ritorno del Campionato di Basket in carrozzina di serie B supera facilmente Santa Lucia Roma col punteggio finale di 42-16.

Dopo la netta sconfitta subita sabato scorso contro i toscani della Menarini Volpe Rosse nella seconda gara consecutiva al PalaSabetta di Termoli, capitan Giuseppe Maurizio e compagni ottengono la seconda vittoria stagionale ancora una volta contro Santa Lucia B.

Gli ospiti in formazione rimaneggiata partono bene e chiudono in vantaggio il primo quarto poi, costretti a rinunciare a due giocatori, il primo per infortunio, il secondo per aver raggiunto subito i 5 falli, giocano per 26 minuti con solo 3 atleti in campo. Gara quindi in discesa per i locali e risultato non più in discussione: 5-8, 16-4, 11-2, 10-2 i parziali.

Una vittoria comunque importante e un'iniezione di fiducia per la Fly che disputerà il prossimo incontro sabato 2 febbraio nella difficile trasferta in casa della capolista Npic Rieti.