Basket in carrozzina serie B, la Fly Sport sconfitta a Rieti

TERMOLI. Al PalaCordoni di Rieti la Fly Sport Inail Molise cede i due punti ai padroni di casa che vincono la decima gara consecutiva e consolidano il primato nel Girone C del Campionato cadetto di Basket in carrozzina: 59-32 il punteggio finale.

Senza Di Massimantonio, De Marco e Lombardi, i giocatori della Fly a referto danno il massimo e, come nella gara di andata contro i laziali, disputano un buon incontro. Sul parquet della capolista non sono però ammessi cali di concentrazione, la Npic Rieti, formazione esperta in grado di capitalizzare al meglio gli errori degli avversari, imprime subito il proprio ritmo al match, costruisce il vantaggio, respinge gli attacchi dei molisani e amministra fino al termine: 17-10, 12-6, 14-4 e 16-12 i parziali.

Le prossime due gare per i cestisti termolesi saranno contro la Polisportiva Disabili Foligno, sabato 9 febbraio in casa e domenica 17 febbraio in trasferta nel recupero della 4^ giornata del girone di andata.