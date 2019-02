Airino basket Termoli sul parquet aquilano

TERMOLI. Siamo arrivati all'ultima curva in vista del primo traguardo stagionale, entrare tra le prime quattro nella regular season del campionato di serie C Silver di Basket e il nostro alfiere portacolori della città di Termoli, l'Airino Basket, oggi affronterà una gara in trasferta che dire impegnativa è un eufemismo.

Si viaggia alla volta de L'Aquila contro il Nuovo Basket Aquilano, fiero avversario negli scorsi campionati, oggi con qualche difficoltà in più con i loro 10 punti, ma questo non vuol dire che bisogna sottovalutarlo, tutt'altro, anche perché in casa, resta sempre temibilissimo.

La squadra che abbiamo visto nelle ultime due partite casalinghe liquidare in modo abbastanza agevole le avversarie - in sequenza Torre de' Passeri e Pineto - ci fa ben sperare lo stesso anche oggi in Alto Abruzzo.

È vero che la squadra termolese non ha più l'interessante giocatore svedese Benediktsoon per le note vicende post natalizie, ma è anche vero che ha trovato due giocatori che non lo hanno certamente fatto rimpiangere, come Leonzio e Mirando che assieme ai vari Suriano, Colasurdo e una nidiata di giovani molto interessanti, formano un team di sicuro forte ed unito; momentaneamente devono fare a meno di Silvio Marinaro al quale facciamo i nostri migliori auguri perché in settimana ha compiuto 28 anni; pensiamo che il coach Massimo Di Lembo voglia risparmiargli questa lunga trasferta insidiosa e farlo rimettere al meglio per poi ripresentarlo in gran spolvero la prossima settimana quando al PalaSabetta arriverà la capolista Vasto che già lo scorso anno ci lasciò le penne. Attendiamo buone nuove da quel de L' Aquila.