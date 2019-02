Due canestri in più e l'Airino sbanca l'Aquila

TERMOLI. Bella anche se di misura la Vittoria dell’Airino Basket Termoli in quel dell’Aquila un campo difficile, un grande e prolifico Mirando con 27 punti e come pure di Leonzio 22 che come dicevamo in sede di presentazione, dovevano prendere per mano la squadra e così hanno fatto. Quarta posizione consolidata e adesso si aspetta domenica prossima la capolista Vasto per cercare di imporgli la prima sconfitta del campionato.

Serie C Silver Nuovo basket Aquilano-Airino basket Termoli 80-84

Parziali : 19-21, 38-44, 57-65

Arbitri: Martini e Savini

Airino: Tedeschi, Mirando 27, Dmitrovic 18, Suriano 11, Leonzio 22, Pasquale, Ponsanesi 6, Mustillo ne.

Coach Di Lembo M.

Ass. Coach Di Lembo G.

L'Aquila: D'Ippolito 11, Aristotile ne, Nardecchia M., Santucci 3, Nardecchia N., Budrys 31, Antonini ne, Pocius 22, Ciuffini 4, Oriente 11.

Coach: Tedeschini

Ass. Coach: Nardecchia

Note: totale falli Airino 17 (di cui tecnico a Dmitrovic, Suriano e Leonzio) uscito per falli Suriano, totale falli L'Aquila 26 (di cui tecnico a coach Tedeschini e alla panchina, uscito per falli Santucci.