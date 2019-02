Al PalaSabetta big-match dell'Airino contro il Vasto basket

TERMOLI. Sono giorni abbastanza "caldi" per la società Airino Basket Termoli.

«Tutti voi conoscete le ultime news riguardo i lavori che stanno bloccando la nostra attività giovanile e la decisione di "cacciarci" da quella che è stata la "nostra" casa per circa 30 anni, per fare spazio ad altri sport».

Con questo incipit la società Airino introduce la giornata odierna.

«La nostra stagione in serie C Abruzzo/Molise/Marche/Umbria - Girone Sud 2018/2019, però, continua. La fase regolare sta per volgere al termine. Per l'ottava e penultima giornata del girone di ritorno, i termolesi, dopo la vittoria al PalaAngeli de L' Aquila, tornano al PalaSabetta per il big-match di stagione: il derby contro il Vasto Basket».

Vasto arriva nella vicina Termoli con un bottino di 16 vittorie su 16 partite, per un totale di 32 punti conquistati e il primo posto assicurato. Nel girone di andata, il referto rosa è stato conquistato dai biancorossi con il punteggio di 78 - 60. Una partita, dunque, nella quale coach Massimo Di Lembo e il suo team dovranno andare oltre le proprie capacità per cercare di fare bella figura innanzi al proprio pubblico. Da quel 28 novembre l' Airino Basket Termoli ha apportato alcune modifiche significative al roster, con alcuni giocatori che sono partiti ed altri che sono arrivati. Questo, però, non deve essere un alibi visto che la squadra guidata da coach Gesmundo vanta nel proprio organico alcuni nomi come Fontaine, Di Pierro, Di Tizio, Ucci, Oluic, Ciampaglia, Peluso e vorrà sicuramente terminare da imbattuta la fase regolare. Appuntamento, dunque, domenica 10 Febbraio ore 18.00 al PalaSabetta di Termoli. É il momento di fare sul serio! Non sono più ammesse mancanze! Vogliamo un palazzetto pieno per giocare e divertirci insieme!

Serie C Silver Abruzzo-Molise-Marche-Umbria, Girone Sud - 2018/2019 8^ Partita di Ritorno Domenica 10 Febbraio 2019 ore 18.00 PalaSabetta, Termoli

Airino Basket Termoli-Vasto Basket