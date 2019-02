TERMOLI. Grande spettacolo nel derby dell'Adriatico al PalaSabetta di Termoli. La partita è combattuta punto su punto, fin dalla prima frazione che va ai padroni di casa per 22-19. Nel secondo parziale le due squadre mettono in campo grande agonismo con l'equilibrio a farla da padrona. La seconda frazione termina sul 39-38.

Dopo il riposo lungo la battaglia continua con i padroni di casa che non cedono di un passo. Il terzo periodo finisce 54-55. Gli ultimi 10 minuti di gara sono fondamentali per dare un vincitore a questo tiratissimo derby. Alla fine la spunta Vasto 65-72 sui cugini molisani. Per i vastesi si tratta del 17esimo risultato utile consecutivo che vuol dire vetta della classifica e imbattibilità inviolata. Migliore realizzatore per i biancorossi ancora una volta Fontaine con 28 punti all'attivo.

Coach Gesmundo ha commentato in maniera molto critica l'andamento della gara: " Partita difficile, gara ben preparata dagli avversari. Abbiamo pagato un approccio poco intenso e poco attento. Abbiamo pagato tante disattenzioni difensive. Siamo contenti della vittoria, ma non siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto vedere in campo oggi".

Nel prossimo turno di campionato la Vasto Basket ospiterà al PalaBcc la Teramo a Spicchi.

AIRINO TERMOLI - VASTO BASKET: 65-72 (22-19/39-38/54-55)

AIRINO TERMOLI:Tedeschi 3, Pascucci ne, Mirando 12, Mustillo ne, Dmitrovic 17, Lentinio ne, Suriano 19, Leonzio 14, Pasquale, Ponsanesi. Coach: Di Lembo M.; Ass. Coach: Di Lembo G.

VASTO BASKET: Fontaine 28, Flocco ne, D'Annunzio ne, Di Pierro 6, Cicchini, Di Tizio 7, Di Rosso, Ierbs ne, Oluic 24, Ciampaglia 2, Peluso 3, Ucci 2. Coach: Gesmundo; Ass. Coach: Baiocco

Arbitri: Di Lello e Di Luzio

Note: totale falli Termoli 14, totale falli Vasto 15