Si chiude la regular season: Airino in trasferta a Mosciano Sant'Angelo

TERMOLI. Ultima gara della regular season per l' Airino Basket Termoli: questo pomeriggio andrà in casa dell'Olimpia Mosciano per disputare una partita non certo facile visto che la squadra abruzzese è seconda in classifica. I punti fin qui acquisiti parlano a favore del Mosciano che ha vinto 14 partite su 17, mentre l'Airino 12 su 17.



I punti segnati per gli abruzzesi sono 1.376 subendone 1.134, differenza +234, per i termolesi i punti segnati sono 1.357 e subiti 1.245 con differenza +112; a questi naturalmente si aggiungeranno quelli del confronto di questo pomeriggio. Mentre per i termolesi la quarta posizione è inattaccabile, per il Mosciano solo una vittoria potrebbe mantenere la squadra al secondo posto visto e considerato che il forte Teramo a Spicchi giocherà a Vasto e siamo quasi sicuri che la corazzata vastese, all'ultima giornata, non vorrà fallire il record di 18 partite vinte su 18 disputate tra andata e ritorno.

Dal canto nostro, possiamo dire che la squadra termolese ha portato avanti una stagione alquanto positiva: anche domenica scorsa contro il Vasto, seppur abbia perso, ha reso difficile la vita alla capolista e quindi può guardare con fiducia alle prossime fasi del campionato.

16 FEBBRAIO 2019 18:30 PALASPORT COMUNALE - VIA TERRACINI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Serie C Silver

Olimpia Mosciano - Airino Basket Termoli